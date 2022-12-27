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27 минут назад

Певец Юрий Антонов рассказал о планах купить оленя

Слово и Делоиещё 1

Певец Юрий Антонов рассказал о планах приобрести оленя. Сослов артиста, животное обойдется ему в 30 тысяч рублей.

Юрий Антонов рассказал о планах купить оленя
Фото: Global Look Press | Anatoly LomokhovGlobal Look Press | Anatoly Lomokhov

Исполнитель не скрывает, что любит животных. У него есть икошки, и собаки. А совсем скоро он рассчитывает стать обладателем оленя.

«Я хочу узнать, какой он будет, когда вырастет. И потом уже приму решение. Но, скорее всего, возьму»,— поделился 77-летний музыкант в разговоре с Prozvezd.

Певец убежден, что животному будет комфортнов его загородном доме, поскольку у него «настоящий лес» и деревья высотой 40 метров.

Кроме того, Антонов готовится порадовать поклонников альбомом, в котором будут только новые песни. Певец работает над пластинкой и параллельно пытается справиться с болью в ноге.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,
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