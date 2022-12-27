Братья Меладзе воссоединились на сцене в Берлине

Братья Константин и Валерий Меладзе были замечены на выступлении в Берлине . Общими фото с продюсером и певцом поделилась солистка группы «ВИА Гра» София Тарасова .

Для Константина Меладзе это первое появление на публике за долгое время. Продюсер практически не выходил в свет после начала спецоперации на Украине. После этого начали распространяться слухи, что он находится за границей и даже собирается разводиться с супругой Верой Брежневой.