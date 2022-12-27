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14 минут назад

Константин и Валерий Меладзе воссоединились на сцене в Берлине

Газета.Ruиещё 2

Братья Константин и Валерий Меладзе были замечены на выступлении в Берлине. Общими фото с продюсером и певцом поделилась солистка группы «ВИА Гра» София Тарасова.

Братья Меладзе воссоединились на сцене в Берлине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для Константина Меладзе это первое появление на публике за долгое время. Продюсер практически не выходил в свет после начала спецоперации на Украине. После этого начали распространяться слухи, что он находится за границей и даже собирается разводиться с супругой Верой Брежневой.

sofia_tarasova/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Валерий Меладзе перед Новым годом отправился в тур по Германии. Именно во время одного из своих выступлений исполнитель решил вывести брата на сцену.

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