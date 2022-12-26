Комик Соболев объяснил, почему не взял себе подаренную икону

«Я вот же люблю людские попытки остаться на веки в этом бренном и несправедливом мире. Типа картины, музыка, порнофильмы. Но вот иконы, если честно, на расстоянии мне нравятся. Но когда трогаешь, хм…. Такое», — рассказал юморист.