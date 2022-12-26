Комик Соболев объяснил, почему не взял себе подаренную икону

Комик Илья Соболев признался в Telegram-канале, что недавно ему подарили икону, от которой тот отказался.
Соболев объяснил, ему показалось подобная работа «тяжелым творчеством».
«Я вот же люблю людские попытки остаться на веки в этом бренном и несправедливом мире. Типа картины, музыка, порнофильмы. Но вот иконы, если честно, на расстоянии мне нравятся. Но когда трогаешь, хм…. Такое», — рассказал юморист.
По мнению Соболева, наличие иконы «к чему-то сразу обязывает». Будто что-то сразу нужно делать или не делать. Он сравнил свои ощущение с ношением зажженного динамита в кармане.