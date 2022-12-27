Музыкальный критик объяснила популярность SHAMAN

Музыкальный критик Екатерина Кретова объяснила, с чем связана популярность эстрадного артиста SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов. Причины успеха 31-летнего певца она назвала в беседе с News.ru.
Эксперт отметила, что Дронов долго работал над тем, чтобы стать популярным, является искренним артистом и обладает хорошими композиторскими и вокальными данными.
«У него хорошие вокальные данные. Он выбрал для себя определенную стилистику, определенный жанр поп-музыки. И он явление поп-культуры», — сказала Кретова, добавив, что в своем жанре Дронов — один из лучших.
Рост популярности SHAMAN критик также связала со стилем исполнения его композиций, поскольку он работает в интересном для россиян стиле «русского рока».