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25 минут назад

Музыкальный критик объяснила популярность SHAMAN

Газета.Ruиещё 1

Музыкальный критик Екатерина Кретова объяснила, с чем связана популярность эстрадного артиста SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов. Причины успеха 31-летнего певца она назвала в беседе с News.ru.

Музыкальный критик объяснила популярность SHAMAN
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эксперт отметила, что Дронов долго работал над тем, чтобы стать популярным, является искренним артистом и обладает хорошими композиторскими и вокальными данными.

«У него хорошие вокальные данные. Он выбрал для себя определенную стилистику, определенный жанр поп-музыки. И он явление поп-культуры», — сказала Кретова, добавив, что в своем жанре Дронов — один из лучших.

Рост популярности SHAMAN критик также связала со стилем исполнения его композиций, поскольку он работает в интересном для россиян стиле «русского рока».

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,
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