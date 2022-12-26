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20 минут назад

Белоцерковскую будут заочно судить по делу о фейках о ВС РФ

Елена Прошина

Блогера Веронику Белоцерковскую (признана физлицом-иноагентом в РФ) будут заочно судить по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Белоцерковскую будут заочно судить по делу о фейках о ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – сообщили в Басманном суде Москвы.

Следствие считает, что Белоцерковская размещала в своих социальных сетях публикации, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

Иванов уточнил, что поскольку обвиняемая покинула страну, она была объявлена в международный розыск. Суд заочно выбрал в отношении Белоцерковской меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*. Уголовное дело в отношении Белоцерковской* направлено в Басманный районный суд Москвы», – добавил Иванов.

Ранее Минский городской суд заочно приговорил спортсменку Герасименю к 12 годам колонии.

Шоу-бизнес,Вероника Белоцерковская,Андрей Иванов,Верховный суд,Генпрокуратура РФ,
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