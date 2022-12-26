Киркорова призвали наказать за оскорбление чувств верующих

«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — рассказал Добровинский.