Киркорова призвали наказать за оскорбление чувств верующих

Певца Филиппа Киркорова просят наказать за оскорбление чувств верующих из-за скандального номера к песне «Мария Магдалена». Факт подачи заявления у суд подтвердил адвокат исполнителя Александр Добровинский, пишет «Газета.ru».
Киркорова просят проверить в рамках ст. 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Юрист подчеркнул, что номер не несет в себе оскорбительного смысла.
«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста», — рассказал Добровинский.
Адвокат считает, что недоброжелатели выдвигают в сторону Киркорова «беспочвенные обвинения» из-за поддержки певцом российской политики. По его мнению, жалобы носят спекулятивный и заказной характер.
Напомним, что в ходе выступления, которое состоялось в конце апреля в Кремлевском дворце, на сцене появился огромный крест с «распятой» внутри актрисой. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец начал ходить по нему, что стало причиной возмущения верующих, а также поводом для отмены ряда концертов поп-короля.