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58 минут назад

Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции

Газета.Ru

Актер и шоумен Гоген Солнцев появился на принятии экзаменов у студентов в театральном учреждении. Кадрами он поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции
Фото: solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, «вся жизнь — театр», но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», — написал Солнцев в личном блоге.

Актер долгое время не появлялся на публике после того, как перенес пластическую операцию. Солнцев признался, что перенес семичасовую пластическую операцию. За эти часы хирурги ему сделали подтяжку лица, а также «художественную липосакцию тела».

В начале декабря СМИ сообщали, что Солнцев госпитализирован в Москве после падения в нетрезвом виде. Однако помощник шоумена опроверг его госпитализацию.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,
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