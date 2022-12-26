Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции

Актер и шоумен Гоген Солнцев появился на принятии экзаменов у студентов в театральном учреждении. Кадрами он поделился в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, «вся жизнь — театр», но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», — написал Солнцев в личном блоге.

Актер долгое время не появлялся на публике после того, как перенес пластическую операцию. Солнцев признался, что перенес семичасовую пластическую операцию. За эти часы хирурги ему сделали подтяжку лица, а также «художественную липосакцию тела».