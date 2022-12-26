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20 минут назад

Собчак раскритиковала СМИ за упоминание «Дома-2»

Елена Прошина

Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала СМИ за ложную информацию о себе. Телеведущей не понравилось, что ее до сих пор ассоциируют с телешоу «Дом-2».

Собчак раскритиковала СМИ за упоминание «Дома-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда привела в пример одну из новостей СМИ, в которой ее назвали звездой «Дома-2», а также написали, что она регулярно появляется на телеэкранах.

«Пресса живет в своем каком-то мире, где я по-прежнему «звезда дома2» и регулярно (sic!) появляюсь в эфире федеральных каналов. И это при том, что в черные телевизионные списки я попала аккурат 24 числа за антивоенный пост», - написала Собчак.

При этом она подчеркнула, что к тому моменту на телевидении она не появлялась более года.

Напомним, не так давно Ксения Собчак отметила долгожданное новоселье — она наконец достроила особняк на Рублевке. На обустройство дома мечты у знаменитости ушло шесть лет. Телеведущая опубликовала в соцсетях видеоэкскурсию по новому дому. Роскошь апартаментов поразила подписчиков.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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