Белый рассказал о разрыве с друзьями после отъезда из РФ

Российский актер Анатолий Белый уволился из МХТ и переехал в Израиль вместе с семьей после начала спецоперации на Украине.
По словам звезды, многие коллеги и друзья отвернулись от него после смены места жительства.
— У меня и так было мало товарищей, но это моя история… я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря, — рассказал артист.
При этом Белый добавил, что некоторые друзья все же разделяют его позицию. Так, один из близких товарищей планирует навестить актера на Новый год, передает «Первое радио 89.1FM».
Недавно журналист Владимир Соловьев упомянул телеведущую Ксению Собчак в своей программе в контексте бежавших из страны знаменитостей. Он перечислил, сколько звезд уехало из России в этом году вместе с простыми людьми. И признался, что хотел бы, чтобы журналистка оказалась среди них, так как давно ее нужно выгнать. А заодно он оскорбил Собчак, назвав телеведущую «мразью».