Белый рассказал о разрыве с друзьями после отъезда из РФ

— У меня и так было мало товарищей, но это моя история… я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря, — рассказал артист.

При этом Белый добавил, что некоторые друзья все же разделяют его позицию. Так, один из близких товарищей планирует навестить актера на Новый год, передает « Первое радио 89.1FM ».

Недавно журналист Владимир Соловьев упомянул телеведущую Ксению Собчак в своей программе в контексте бежавших из страны знаменитостей. Он перечислил, сколько звезд уехало из России в этом году вместе с простыми людьми. И признался, что хотел бы, чтобы журналистка оказалась среди них, так как давно ее нужно выгнать. А заодно он оскорбил Собчак, назвав телеведущую «мразью».