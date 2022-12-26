Актер Бурковский улетел из России вместе с семьей

Актер Андрей Бурковский улетел с семьей из России. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях он опубликовал фото с женой Ольгой и детьми из Лос-Анджелеса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Счастливого Рождества. Наше американское путешествие начинается», — написал он.

Отметим, что Бурковский и его супруга, с которой он в браке уже 13 лет, покинули Россию на время каникул у детей, которые учатся в московской школе. Он неоднократно заявлял, что семья для него всегда была и остается на первом месте, практически все свободное время он посвящает любимым людям.