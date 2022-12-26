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23 минуты назад

Звезда КВН Бурковский улетел из России вместе с семьей

Никита Бородкин

Актер Андрей Бурковский улетел с семьей из России. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях он опубликовал фото с женой Ольгой и детьми из Лос-Анджелеса.

Актер Бурковский улетел из России вместе с семьей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Счастливого Рождества. Наше американское путешествие начинается», — написал он.

Отметим, что Бурковский и его супруга, с которой он в браке уже 13 лет, покинули Россию на время каникул у детей, которые учатся в московской школе. Он неоднократно заявлял, что семья для него всегда была и остается на первом месте, практически все свободное время он посвящает любимым людям.

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Ранее звезда КВН рассказывал, что сын и дочь радуют его не только хорошими оценками, но и успехами в спорте — 11-летний Максим занимается футболом, а девятилетняя Алиса — художественной гимнастикой. Он активно поддерживает их увлечения и старается приходить на соревнования, чтобы поболеть за них.

Шоу-бизнес,Андрей Бурковский,
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