Дава заявил, что "добавлял женские движения" на шоу "Маска. Танцы"

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в эфире шоу «Маска. Танцы» на СТС признался, что прибегал к хитростям, чтобы его личность не разгадали члены жюри.
Артист оказался в костюме Щетки — его рассекретили в финальном выпуске проекта.
«Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения», — объяснил Дава.
Изначально члены жюри действительно предполагали, что за маской скрывается женщина. «Пятнадцать лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно. Егор Дружинин с легкостью меня бы раскусил», — поделился Манукян.
В финале танцевальной версии победила Зебра — ей оказалась Катя Адушкина.