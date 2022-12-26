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45 минут назад

Дава заявил, что "добавлял женские движения" на шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ru

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в эфире шоу «Маска. Танцы» на СТС признался, что прибегал к хитростям, чтобы его личность не разгадали члены жюри.

Дава заявил, что "добавлял женские движения" на шоу "Маска. Танцы"
Фото: пресс-служба СТСпресс-служба СТС

Артист оказался в костюме Щетки — его рассекретили в финальном выпуске проекта.

«Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения», — объяснил Дава.

Изначально члены жюри действительно предполагали, что за маской скрывается женщина. «Пятнадцать лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно. Егор Дружинин с легкостью меня бы раскусил», — поделился Манукян.

В финале танцевальной версии победила Зебра — ей оказалась Катя Адушкина.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Егор Дружинин,
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