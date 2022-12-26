Дава заявил, что "добавлял женские движения" на шоу "Маска. Танцы"

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в эфире шоу «Маска. Танцы» на СТС признался, что прибегал к хитростям, чтобы его личность не разгадали члены жюри.

Фото: пресс-служба СТС пресс-служба СТС

Артист оказался в костюме Щетки — его рассекретили в финальном выпуске проекта.

«Я хотел запутать жюри, поэтому танцевал не в своей манере, перевоплощался и где-то специально добавлял женские движения», — объяснил Дава.

Изначально члены жюри действительно предполагали, что за маской скрывается женщина. «Пятнадцать лет занимался танцами, поэтому понимал, что скрыть это сложно. Егор Дружинин с легкостью меня бы раскусил», — поделился Манукян.