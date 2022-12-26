Муж Распутиной отреагировал на слухи о романе певицы с Киркоровым

Супруг Маши Распутиной Виктор Захаров в беседе с изданием «Абзац» отреагировал на слухи о возможном романе певицы с Филиппом Киркоровым.
«Это смешно и некрасиво. Какой роман может быть у Марии с Киркоровым? Никакого романа не было. Спели «Чайную розу» — и все», — заявил бизнесмен.
Он добавил, что состоит в отношениях с женой уже 23 года.
Дуэт «Роза чайная» в исполнении Киркорова и Распутиной вышел в 2003 году. После выпуска композиции в сети распространялись слухи, что артистов могут связывать романтические отношения.