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1 час назад

Певица Шер намекнула на помолвку с молодым бойфрендом

Газета.Ruиещё 2

Певица Шер опубликовала в Twitter фотографию массивного кольца с бриллиантом, подаренного ее бойфрендом Александром Эдвардсом. Некоторые поклонники предположили, что знаменитости планируют пожениться.

Шер намекнула на помолвку с молодым бойфрендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка подписала фотографию кольца словами «Нет слов, Александр».

cher/Twitter

76-летняя Шер подтвердила слухи о романе с 36-летним артистом и музыкальным продюсером в ноябре после того, как пара была замечена держащейся за руки во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Знаменитости впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре.

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