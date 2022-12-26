Уехавший из РФ Никита Пресняков отправился на Гавайи с женой

Некоторое время назад внук артистки Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из РФ. Он находился в Соединенных Штатах, а накануне заявил об отпуске, передает Общественная служба новостей.
Прежде 31-летний Пресняков не рассказывал о подробностях из личной жизни. Однако он похвастался, что решил отправиться на Гавайи со своей супругой Аленой Красновой. Звездная пара опубликовала фото своей поездки.
«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы, — подчеркнул Пресняков.