Уехавший из РФ Никита Пресняков отправился на Гавайи с женой

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы, — подчеркнул Пресняков.