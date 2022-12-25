45-летняя Анфиса Чехова показала себя в купальнике

Анфиса Чехова накануне в микроблоге выложила селфи из салона самолета, сообщив, что улетает отдыхать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И вот телеведущая выложила в социальной сети фотоотчет своего отдыха на Багамских островах. Анфиса решила порадовать себя – отпраздновать день рождения в теплых краях, - пишет «Комсомольская Правда».

«В свои 45 лет я проснулась на Багамах в любви и счастье, понимая, что жизнь, несмотря на все ее испытания, прекрасна!» – написала Анфиса на своей странице.

Теледива поделилась с поклонниками красивыми видами экзотического острова, не забыв при этом продемонстрировать стройную фигуру на их фоне.

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Ранее Анфиса Чехова делилась с подписчиками секретами красоты. Телеведущая уверена, что больше всего женщину старит лишний вес. Полнота визуально добавляет возраст и изнашивает организм, сокращая срок «годности» суставов и сосудов. К тому же, по ее словам, лишние килограммы давят в психологическом плане, мешают ощущать легкость и молодость.