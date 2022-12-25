Рыб будут провоцировать, а Козерогов ждет интересное знакомство: гороскоп на понедельник, 26 декабря

Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 декабря.

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Держите себя в руках непосредственно с утра: очень нежелательно в это время давать волю эмоциям. Во всем остальном этот день обещает быть весьма благоприятным. Вы решите много сложных задач и справитесь с делами, которые еще недавно казались вам нереально сложными. Весьма кстати придется опыт и знания, которые вы приобрели в последнее время. После обеда вероятно получение хороших новостей от дорогих вам людей. Представится возможность наладить отношения, которые складывались в последнее время напряженно. Окружающие высоко оценят то, что вы с уважением будете относиться к чужим желаниям и интересам.

Первая половина дня обещает быть беспокойной и очень непростой. В основном вам придется заниматься чужими делами, из-за чего реализацию ответственных планов и задумок вы будете вынуждены отложить на потом. Осознав это, вы будете сильно расстраиваться и сердиться на окружающих. Главное, чтобы дорогие вам люди не стали невинными жертвами вашего гнева. После обеда наступит более удачный период, который порадует вас множеством приятных сюрпризов. Не исключено, что вы, наконец, завершите дело, которому было отдано много сил и времени или же получите ответ на давно беспокоящий вас вопрос.

Начало дня благоприятно для обсуждения важных вопросов, касающихся как работы, так и личных отношений. Позднее дискуссии по любым серьезным вопросам могут окончиться спорами и разногласиями с окружающими, в итоге чего возникнет немало взаимных обид. Близкие люди, как никогда, будут нуждаться в вашем внимании и заботе – постарайтесь посвятить им как можно больше времени и ничего страшного не произойдет, если ради этого вы пожертвуете какими-то другими планами. Если надумаете пройтись по магазинам, воздержитесь от крупных покупок, а вот небольшие приобретения, наверняка, окажутся удачными.

Этот беспокойный и насыщенный день принесет вам много новых задач и смелых планов. Не исключено, что у вас появятся новые интересы и увлечения, а вы, в стремлении успеть все, конечно же, станете допускать досадные ошибки. Постарайтесь сосредоточиться на самом важном, а все остальное может и подождать. В общении с дорогими вам людьми проявляйте сдержанность: рискуете необдуманно сказать обидные слова, которые приведут к ссоре. Не торопитесь доверять новым знакомым – сегодня не все из них будут этого заслуживать.

Сегодня не все пойдет так, как бы вам хотелось, но ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, если вы не будете отчаиваться и продолжите двигаться вперед в выбранном направлении. Вам придется быть очень настойчивыми, чтобы добиться нужных результатов. При общении с окружающими будьте тверже: скорее всего, придется отражать их нападки и давать отпор тем, кто хочет навязать вам свою волю или злоупотребить вашей доверчивостью и добротой. Вторая половина дня благоприятна для важных дел и принятия ответственных решений. Вы учтете каждую деталь, ничего не упустите из виду, поэтому вероятность ошибок практически равна нулю.

Если сегодня и будут возникать какие-то трудности, преобладать все-таки будет влияние позитивных тенденций. Смело ставьте перед собой новые цели и беритесь за сложные дела – вам во всем будет сопутствовать удача. Главное – это не торопиться, особенно, если вы решите действовать самостоятельно. Тщательно изучите ситуацию, чтобы минимизировать риски. После обеда вас ожидает интересная поездка или встреча с каким-то необычным человеком. Вы будете склонны к любознательности, поэтому не упустите шанс получить полезную информацию, задавая нужные вопросы именно тем людям, которые могут на них ответить.

Этот день обещает быть непростым и беспокойным, однако, он все-таки не будет и безнадежно плохим. Удачные моменты определенно будут, и в немалом количестве, — вопрос в том, сумеете ли вы ими воспользоваться. Не исключено, что вам не хватит решительности или же вы будете сомневаться в собственных силах. Весьма кстати окажется полученный ранее опыт: проанализируйте недавно произошедшие события – возможно, вы поймете, в чем были ваши ошибки. В личных отношениях вероятны перемены к лучшему: возможно примирение с человеком, с которым вы были в ссоре.

В целом, этот день будет довольно неплохим. Он даст вам шанс добиться успеха во многих делах, и зачастую в этом станет помогать ваше обаяние. Вы будете настолько нравиться людям, что они станут с удовольствием исполнять ваши просьбы, поддерживать начинания, да и просто находить способы порадовать вас. Рвение окружающих во что бы то ни стало понравиться вам будет иногда даже выходить за рамки здравого смыла, так что вам придется бороться за право принимать хоть какие-то решения самостоятельно. Вторая половина дня порадует вас какими-то удивительными удачными совпадениями, да и вообще вам будет во многом везти.

Этот день обещает быть благоприятным, плодотворным и интересным. И хотя дел предстоит очень много, и в основном – сложных, вы не станете жаловаться, польку хорошо осознаете, ради чего прикладываете значительные усилия. Даже если вы обычно склонны к лени и любите откладывать все на потом, сегодня у вас не возникнет никаких проблем с мотивацией. После обеда наступит период, благоприятный для общения. В это время вас ожидает приятное знакомство, которое может положить начало романтической истории, если вы сами этого захотите. Вечером вероятна встреча со старыми знакомыми, от которых вы узнаете немало интересного.

Если вы составили на этот день грандиозные планы, беритесь за их осуществление непосредственно с утра. Если вы захотите хоть что-то отложить на потом, то можете никогда впоследствии к этому не вернуться. Это же касается и важных деловых встреч – они гораздо лучше пройдут в начале дня, чем после обеда. Вторую половину дня вы будете вынуждены провести за бессмысленными разговорами и горячими, но пустыми спорами. Рискуете наговорить лишнего или рассказать о своих секретах тому, кому знать о них крайне нежелательно. Вечером вероятно новое интересное знакомство с каким-то необычным человеком.

Этот день обещает быть довольно сложным. Как бы вы ни старались сохранить оптимизм, получаться это будет далеко не всегда. Ситуация будет зачастую выходить из-под контроля и в такие моменты вы можете полностью растеряться и почувствовать свою беспомощность. Не исключено, что вы наговорите лишнего или сделаете то, о чем впоследствии станете жалеть. Постарайтесь не повторять свои старые ошибки и не стесняйтесь просить советы у людей, которым доверяете. В отношениях с близкими людьми может возникнуть напряженность – постарайтесь, и вы обязательно сгладите все острые углы.