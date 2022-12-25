СМИ: последние дни жизни Александра Пономаренко были тяжелыми

Александр Пономаренко ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему было всего 55 лет. Год назад артисту диагностировали рак желудка в последней стадии.

Юмористу летом прошлого года стало плохо сразу после концерта. У Пономаренко открылась язва. А операция и последующее обследование показали еще более страшное заболевание, - пишет "Комсомольская Правда".

Александр боролся с онкологией всеми возможными способами. Он перенес множество сеансов химиотерапии, которые дали крайне неприятные осложнения, вплоть до язв на теле. Пытался он обратиться и к целителям. Однако после того, как он начал принимать сделанный травницей отвар, лучше не стало. А в какой-то момент он даже потерял сознание и был помещен в реанимацию.

Опухоль дала множественные метастазы, артист потерял в весе 20 килограммов и испытывал боли.

Александр Пономаренко известен зрителям по выступлению в творческом дуэте с братом Валерием в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Именно Валерий рассказал, что семья брата, живущего в Ростове-на-Дону находится на пороге бедности.