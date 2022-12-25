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16 минут назад

СМИ: последние дни жизни Александра Пономаренко были тяжелыми

Ирина Лебедева

Александр Пономаренко ушел из жизни после тяжелой болезни. Ему было всего 55 лет. Год назад артисту диагностировали рак желудка в последней стадии.

СМИ: последние дни жизни Александра Пономаренко были тяжелыми
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юмористу летом прошлого года стало плохо сразу после концерта. У Пономаренко открылась язва. А операция и последующее обследование показали еще более страшное заболевание, - пишет "Комсомольская Правда".

Александр боролся с онкологией всеми возможными способами. Он перенес множество сеансов химиотерапии, которые дали крайне неприятные осложнения, вплоть до язв на теле. Пытался он обратиться и к целителям. Однако после того, как он начал принимать сделанный травницей отвар, лучше не стало. А в какой-то момент он даже потерял сознание и был помещен в реанимацию.

Опухоль дала множественные метастазы, артист потерял в весе 20 килограммов и испытывал боли.

Александр Пономаренко известен зрителям по выступлению в творческом дуэте с братом Валерием в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Именно Валерий рассказал, что семья брата, живущего в Ростове-на-Дону находится на пороге бедности.

Все денежные запасы были потрачены на дорогостоящее лечение, а новые средства семье было просто неоткуда взять. Также брат артиста рассказывал, что иногда семье родственника не хватало денег даже на еду.

Шоу-бизнес,Александр Пономаренко,
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