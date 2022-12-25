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50 минут назад

Охлобыстин выступил с резкой критикой новогодних передач

Ирина Лебедева

Иван Охлобыстин заявил, что во время проведения специальной военной операции стоило отказаться от обычных развлекательных программ. По мнению эпатажного актера, предстоящие новогодние огоньки сейчас абсолютно неуместны, - пишет ФАН.

Охлобыстин выступил с резкой критикой новогодних передач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осудил звезда «Интернов» и артистов, которые принимают в них участие. Он считает, что они будут издеваться над россиянами. Охлобыстин назвал их «мажорами», употребив при этом обсценную лексику.

В целом новогодние передачи вызвали у актера полное неприятие.

«Пошлость, разврат, предательство», — резюмировал Охлобыстин.

Актер Иван Охлобыстин в интервью RT выразил свое отношение к россиянам, которые уехали из страны и выступают против специальной военной операции РФ на Украине. Особое внимание он уделил своим коллегам.

Он отметил, что «всегда будет на стороне своей страны, чтобы она ни делала». Актер признался, что не общается с теми, кто уехал из России и критикует СВО. В частности, по разные стороны он оказался со своим крестником — актером Артуром Смольяниновым.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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