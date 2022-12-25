Охлобыстин выступил с резкой критикой новогодних передач

Иван Охлобыстин заявил, что во время проведения специальной военной операции стоило отказаться от обычных развлекательных программ. По мнению эпатажного актера, предстоящие новогодние огоньки сейчас абсолютно неуместны, - пишет ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Осудил звезда «Интернов» и артистов, которые принимают в них участие. Он считает, что они будут издеваться над россиянами. Охлобыстин назвал их «мажорами», употребив при этом обсценную лексику.

В целом новогодние передачи вызвали у актера полное неприятие.

«Пошлость, разврат, предательство», — резюмировал Охлобыстин.

Актер Иван Охлобыстин в интервью RT выразил свое отношение к россиянам, которые уехали из страны и выступают против специальной военной операции РФ на Украине. Особое внимание он уделил своим коллегам.