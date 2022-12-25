Брат Владимира  Кузьмина надеется с ним помириться

Братья Кузьмины уже довольно давно прекратили общение друг с другом из-за разногласий и взаимных обид. Тем не менее, Александр все же надеется на восстановление братских отношений, несмотря на то что конфликт зашел достаточно далеко.

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В этом году исполнилось 40 лет группе «Динамик», которую в свое время основал рокер Владимир Кузьмин вместе с младшим братом Александром. Александр со своей супругой Натальей организовали концерт для поклонников группы, однако Владимир на мероприятие не пришел, - пишет портал day.ru.

Тем не менее, Александр не отчаивается.

«Я вспоминал, как мы с братом работали на одной сцене. Обязательно позвоню ему на Новый год и поздравлю. Если он сам будет занят, то его жена Катя возьмет трубку, и я через нее передам брату пожелания счастья, здоровья и успехов в творчестве!», - сообщил музыкант.