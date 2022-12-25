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12 минут назад

Брат Владимира  Кузьмина надеется с ним помириться

Ирина Лебедева

Братья Кузьмины уже довольно давно прекратили общение друг с другом из-за разногласий и взаимных обид. Тем не менее, Александр все же надеется на восстановление братских отношений, несмотря на то что конфликт зашел достаточно далеко.

Брат Владимира Кузьмина надеется с ним помириться
Фото: ТАССТАСС

В этом году исполнилось 40 лет группе «Динамик», которую в свое время основал рокер Владимир Кузьмин вместе с младшим братом Александром. Александр со своей супругой Натальей организовали концерт для поклонников группы, однако Владимир на мероприятие не пришел, - пишет портал day.ru.

Тем не менее, Александр не отчаивается.

«Я вспоминал, как мы с братом работали на одной сцене. Обязательно позвоню ему на Новый год и поздравлю. Если он сам будет занят, то его жена Катя возьмет трубку, и я через нее передам брату пожелания счастья, здоровья и успехов в творчестве!», - сообщил музыкант.

Ранее брат Владимира Кузьмина Александр оставил странное видеопослание, где говорит, что «улетает в космос», и после этого пропал. Его нашли в одной из московских клиник, где он восстанавливался после употребления алкоголя.

Шоу-бизнес,Владимир Кузьмин,
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