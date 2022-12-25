«Хотела купить дом»: Рудковская о суррогатной маме сына Арсения

Яна Рудковская и Евгений Плющенко мечтали о втором совместном ребенке. Изначально суррогатное материнство они даже не рассматривали, но после нескольких неудачных попыток ЭКО все-таки решили пойти таким путем.

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Рудковская подобрала кандидатуру будущей суррогатной матери и обговорила все условия контракта. Об этом продюсер рассказала в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ, - сообщает портал slovodel.

«Мы платили ей "стипендию" и снимали квартиру. Она была полностью на нашем обеспечении. В итоге услуги вышли дороже, чем средний прайс. Та, кто вынашивала нашего ребенка, хотела купить дом», - объяснила Яна.

По словам Рудковской, материнские чувства пришли к ней где-то через месяц после рождения малыша. Плющенко же заявляет, что на сегодняшний день абсолютно счастлив тем, что у него растет второй сын, не отказался бы еще иметь и дочку.