Лепс сделал Панайотову подарок за миллион рублей

У Александра Панайотова был 5-летний контракт с Григорием Лепсом. В этом году он завершился, и продлевать его не будут. Тем не менее артисты сохранили дружеские отношения.
Так, недавно Панайотов появился на праздничном мероприятии с бриллиантовой серьгой в ухе. Как оказалось, украшение – подарок Лепса, - пишет «Московский Комсомолец».
«Это подарок от Григория. Стоит такое украшение в районе миллиона рублей. Но Лепсу для бывшего подопечного никаких денег не жалко.
Не знаю точно, сколько здесь каратов, но мне очень нравится. Главное, не сильно сверкает. Как сказал Цискаридзе: «Настоящие бриллианты на сцене не сверкают. Сверкают только стразы», - сообщил Панайотов.
Александр высоко оценивал их творческий союз с Лепсом.
«Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник. Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывал в меня всю душу» - ранее рассказывал он.