Лепс сделал Панайотову подарок за миллион рублей

«Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник. Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывал в меня всю душу» - ранее рассказывал он.