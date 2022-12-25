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33 минуты назад

Вайкуле поздравила поклонников с Рождеством на латышском языке

Ирина Лебедева

Лайма Вайкуле в микроблоге записала рождественское поздравление для своих подписчиков. Она опубликовала видеоролик с наряженной елкой и обратилась к поклонникам на латышском.

Вайкуле поздравила поклонников с Рождеством на латышском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет портал slovodel, фолловеры, которые не знают латышского языка, были неприятно удивлены. Они напомнили, что петь Вайкуле продолжает на русском.

На одном последних концертов Вайкуле заявила, что украинские друзья не возражают, чтобы она исполняла песни на русском, потому что украинский язык она пока не выучила

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Народными Новостями» заверил, что певице Лайме Вайкуле не удастся монетизировать свое творчество в Латвии.

«У нее не получается существовать на то состояние, которое она сейчас имеет. А монетизировать свое творчество она не может, потому что она потеряла все после ухода с российского рынка. Сейчас ей негде выступать», - уточнил Рудченко.

По его словам, денег от концертов в Латвии певице хватит только на «поддержание штанов».

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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