Бузова сообщила о личном знакомстве с Песковым

Ольга Бузова на премьере ледового шоу супруги Пескова Татьяны Навки «История любви Шахерезады» познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом информирует lenta.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бузова и Песков встретились за кулисами во дворце спорта. Ролик, на котором запечатлена встреча, поющая телеведущая выложила в социальных сетях. Бузова подписала ролик:

«Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».

«Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — сказала Бузова.

Дмитрий Песков сделал исполнительнице комплимент:

«Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!».

Премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады» состоялась в субботу. Представление прошло на арене «Мегаспорт» в Москве.

Спектакль рассказывает историю Шахерезады и царя Шахрияра, роли которых исполнили победители командных соревнований Олимпийских игр в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов.