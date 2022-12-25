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1 час назад

Бузова сообщила о личном знакомстве с Песковым

Ирина Лебедева

Ольга Бузова на премьере ледового шоу супруги Пескова Татьяны Навки «История любви Шахерезады» познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом информирует lenta.ru.

Бузова сообщила о личном знакомстве с Песковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова и Песков встретились за кулисами во дворце спорта. Ролик, на котором запечатлена встреча, поющая телеведущая выложила в социальных сетях. Бузова подписала ролик:

«Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».

«Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — сказала Бузова.

Дмитрий Песков сделал исполнительнице комплимент:

«Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!».

Премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады» состоялась в субботу. Представление прошло на арене «Мегаспорт» в Москве.

Спектакль рассказывает историю Шахерезады и царя Шахрияра, роли которых исполнили победители командных соревнований Олимпийских игр в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В спектакле также приняла участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, сыгравшая богиню, сама Навка предстала перед публикой в образе царицы Саис. Вокальные партии героев озвучивали Филипп Киркоров, Жасмин, Ани Лорак и другие известные артисты.

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