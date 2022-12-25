Бузова сообщила о личном знакомстве с Песковым

Ольга Бузова на премьере ледового шоу супруги Пескова Татьяны Навки «История любви Шахерезады» познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом информирует lenta.ru.
Бузова и Песков встретились за кулисами во дворце спорта. Ролик, на котором запечатлена встреча, поющая телеведущая выложила в социальных сетях. Бузова подписала ролик:
«Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».
«Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — сказала Бузова.
Дмитрий Песков сделал исполнительнице комплимент:
«Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!».
Премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады» состоялась в субботу. Представление прошло на арене «Мегаспорт» в Москве.
Спектакль рассказывает историю Шахерезады и царя Шахрияра, роли которых исполнили победители командных соревнований Олимпийских игр в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В спектакле также приняла участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, сыгравшая богиню, сама Навка предстала перед публикой в образе царицы Саис. Вокальные партии героев озвучивали Филипп Киркоров, Жасмин, Ани Лорак и другие известные артисты.