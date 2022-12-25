«Минимум — 200 квадратных метров: Дакота подыскивает квартиру

«Мы с Федей недавно решили, что хотим жить долго и счастливо. Но вместо загса решили сходить сперва к хорошему риелтору и купить первое совместное большое жилье. Нам нужно очень много места: наша спальня, отдельные спальни (где я пишу песни, а Федя медитации), несколько санузлов, огромная детская, комната няни, комната для гостей, большая гардеробная. Минимум — 200 квадратных метров», — поделилась планами Рита.