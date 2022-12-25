«Минимум — 200 квадратных метров: Дакота подыскивает квартиру

Певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай вместе уже больше двух лет. Пара планирует совместную жизнь, но новый ее этап начнется не с похода в ЗАГС, а с покупки совместной квартиры. Об этом пишет СтарХит.
«Мы с Федей недавно решили, что хотим жить долго и счастливо. Но вместо загса решили сходить сперва к хорошему риелтору и купить первое совместное большое жилье. Нам нужно очень много места: наша спальня, отдельные спальни (где я пишу песни, а Федя медитации), несколько санузлов, огромная детская, комната няни, комната для гостей, большая гардеробная. Минимум — 200 квадратных метров», — поделилась планами Рита.
Пока Рита и Федор выбирают апартаменты, которые по их требованиям подобрал риелтор. Некоторые уже привлекли их внимание
«Дом стоит прямо на первой линии, на воде. Справа — парк Горького, слева — Воробьевы горы. Тут дорого стоят квартиры — больше 100 миллионов рублей. Но для чего мы с Федей пашем с утра до ночи», — объяснила певица.
Бывший супруг Риты Дакоты, Влад Соколовский, с которым она развелась из-за его измен, после разделения имущества продолжает жить в арендованных квартирах.