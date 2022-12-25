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25 декабря

Гороскоп на 26 декабря 2022 года: что обещают астрологи

СОВА

ОВНЫ Хочешь сделать человеку хорошо? Сделай ему плохо и верни как было. Обстоятельства этого дня напомнят о том, как важно ценить то, что имеем. ТЕЛЬЦЫ Страх потерпеть неудачу заставляет Тельцов топтаться на месте. Отпустите ситуацию и постарайтесь не контролировать результат. Сосредоточьтесь на самом процессе. БЛИЗНЕЦЫ Близнецам крайне важно получить положительную оценку своей работы от авторитетных коллег. Действуйте! Фортуна на вашей стороне. РАКИ Раки прекрасно понимают, что все люди имеют право на ошибку. Но в этот день совсем не захочется прощать того, кто случайно оступится. Будьте снисходительнее. ЛЬВЫ Не желаете быть обманутыми? Не задавайте вопросы, на которые заранее знаете ответы. ДЕВЫ Девы будут работать на пределе своих возможностей. Чтобы все успеть, четко планируйте время и старайтесь придерживаться распорядка дня. Вы и сами удивитесь тому, как много успеете сделать. ВЕСЫ Стремление к идеалу – это прекрасно. Но не стоит упускать из виду реальность, предупреждают звезды. СКОРПИОНЫ В этот день Скорпионы не испытают чувства удовлетворенности, даже если достигнут желаемого. Возможно, вы мечтаете о чем-то другом? СТРЕЛЬЦЫ Кто-то из коллег обратится к Стрельцам за мудрым советом. Сделайте все, что от вас зависит. И тогда в ближайшем будущем помогут и вам. КОЗЕРОГИ Вселенная приготовила для Козерогов что-то особенное. Впереди глобальные перемены. Будут они хорошими или плохими – зависит от вас. ВОДОЛЕИ Смех не только продлевает жизнь, но и помогает преодолеть определенные жизненные обстоятельства. Относитесь ко всему с юмором, и мир станет светлее. РЫБЫ Рыбы слишком горды, чтобы просить о помощи. Помните, что бывают ситуации, когда одному точно не справиться. Не рискуйте, предупреждают звезды.

Гороскоп на 26 декабря 2022 года: что обещают астрологи
Фото: СОВАСОВА
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