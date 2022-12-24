Символ 2023 года чудом не пострадал на съемках новогоднего шоу

На съемки новогоднего телешоу на канале НТВ принесли символ Нового 2023 года – кролика. Кадры предстоящей программы опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев в королевских коронах находились в окружении гостей. Знаменитости во время съемок начали кричать о том, что у них есть кролик, который является символом 2023 года, и он обязательно принесет всем присутствующим удачу. Филипп высоко поднял животное и демонстрировал всем зрителям.

Кролик был настолько напуган, что уже не мог себя контролировать.

И в какой-то момент Киркоров выпустил зверька из рук с криком: «Аааа, он какает на меня!».

К счастью, рядом стоявший мужчина успел подхватить ушастого на лету.

В социальных сетях идет активное обсуждение инцидента. Фолловеры поводят аналогии с приметой о птицах – судя по всему, будущий год должен быть для Филиппа Бедросовича особенно удачным.

В прошлом году самый известный в России «натуральный блондин» принял участие в съемках популярного новогоднего шоу «Голубой огонек» телеканала «Россия-1», где компанию ему составили телеведущий Андрей Малахов и очаровательный тигренок по имени Барни.

Басков смело поднял символ будущего года над сценой, демонстрируя железную выдержку, которой, впрочем, не смог похвастаться сам тигренок: хищник из семейства кошек, смутившись, вероятно, света софитов и изобилия звезд, не выдержал и справил нужду на сцену, едва не запачкав дорогостоящий костюм певца.