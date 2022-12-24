Подписчики обвинили Айзу и Водонаеву в рекламировании мошенницы

Айза-Лилуна снова оказалась в эпицентре скандала в социальных сетях. Она и ее бывшая подруга, участницу «Дома-2», Алена Водонаева, поучаствовали в рекламе мошенницы. Пострадали более 150 человек. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Айза и Водонаева разместили на своих страницах в соцсетях информацию о блоге некой Алены, финансового специалиста, которая якобы научит, как быстро и законно получить дополнительный доход. Подписчики поверили известным персонажам и отправились за заработками.

Требовалось внести 50 тысяч рублей, а через 8 часов они должны были превратиться в 260 тысяч. После того, как этого не случилось, подписчики набросились с обвинениями на Айзу и Алену. Водонаева пока отмалчивается, отправляя в бан скандалистов. Айза же назвала ситуацию «дерьмовой».

«Какая-то дико дерьмовая ситуация произошла с Аленой. Почему-то ее обвинили в мошеннических действиях. Я чувствую себя расстроенной. Надеюсь, что это неправда», - написала она в Телеграм-канале