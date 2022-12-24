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33 минуты назад

Подписчики обвинили Айзу и Водонаеву в рекламировании мошенницы

Ирина Лебедева

Айза-Лилуна снова оказалась в эпицентре скандала в социальных сетях. Она и ее бывшая подруга, участницу «Дома-2», Алена Водонаева, поучаствовали в рекламе мошенницы. Пострадали более 150 человек. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

Подписчики обвинили Айзу и Водонаеву в рекламировании мошенницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Айза и Водонаева разместили на своих страницах в соцсетях информацию о блоге некой Алены, финансового специалиста, которая якобы научит, как быстро и законно получить дополнительный доход. Подписчики поверили известным персонажам и отправились за заработками.

Требовалось внести 50 тысяч рублей, а через 8 часов они должны были превратиться в 260 тысяч. После того, как этого не случилось, подписчики набросились с обвинениями на Айзу и Алену. Водонаева пока отмалчивается, отправляя в бан скандалистов. Айза же назвала ситуацию «дерьмовой».

«Какая-то дико дерьмовая ситуация произошла с Аленой. Почему-то ее обвинили в мошеннических действиях. Я чувствую себя расстроенной. Надеюсь, что это неправда», - написала она в Телеграм-канале

Психолог отмечает, что иногда социальный авторитет звезды шоу-бизнеса настолько силен, что люди даже не включают критическое мышление. Из-за того, что абсолютно все инфоцыгане транслируют: «Если я смог, значит, и вы сможете», люди склонны не анализировать, каким образом человек достиг успеха в той или иной области, какой путь прошел блогер. А просто идут за своим гуру.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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