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57 минут назад

Шакуров появился на премьере фильма с 18-летним сыном

Ирина Лебедева

Сергей Шакуров пришел с сыном Маратом на премьеру фильма «Оливье», которая состоялась в столичном кинотеатре «Иллюзион». Марату исполнилось 18, и он похож своего отца в молодости.

Шакуров появился на премьере фильма с 18-летним сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самому Шакурову сейчас 80 лет, и это его ребенок от третьего брака. Первая супруга была его ровесницей, вторая - моложе на 18 лет, а третья — уже на 28. Театральный продюсер Екатерина Бабалова в 2004 году родила Сергею Каюмовичу сына Марата, - рассказывает портал new-magazine.

Шакуров не раз говорил, что не хочет, чтобы сын стал актером. Но он и не запрещает ему самому выбирать жизненный путь. Марат окончил известную московскую гимназию, знает несколько иностранных языков. Воспитанию младшего наследника Шакуров уделяет много времени.

Сергей Шакуров и сегодня продолжает активно сниматься в кино и выходить на театральную сцену.

«Я все делаю легко, просто и безответственно. В каждом серьезном деле должна присутствовать безответственность. В творчестве, да и по жизни тоже», - сказал он в одном из интервью.

Среди недавних его киноработ – роль пенсионера союзного значения Серпа Иеронова в мистическом сериале «Пищеблок», а в театре он играет Андрэ в спектакле «Папа» на сцене «Современника».

Шоу-бизнес,Сергей Шакуров,
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