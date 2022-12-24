Антонов: «Надо вежливо сказать: до свидания, Лайма»

Лайма Вайкуле недавно заявила, что они с Аллой Пугачевой «содержали весь Советский Союз». Певица сообщила, что ее концерты и пластинки приносили государству огромный доход. При этом ей самой платили очень скромные деньги.

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Юрий Антонов убежден, что Вайкуле сильно преувеличивает свои заслуги.

«Глупость пожилой женщины», — так обозначил ее слова композитор.

По его мнению, Лайма никогда не была королевой эстрады, а представляла собой лишь «исполнительницу средней величины». Об этом пишет интернет-издание new-magazine.

«Послушайте, Латвия – маленькое государство. У них нет никого, кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса. Да, Раймонд Паулс – великий эстрадный композитор. И очень хороший пианист. А Вайкуле сыграла определенную роль в развитии шансона, я бы так определил ее место и стиль. Тут и комментировать нечего», — заявил музыкант.

Когда-то Антонов был довольно хорошо знаком с певицей. Но теперь общаться с ней не планирует.

«Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных ее заявлений надо вежливо сказать: до свидания, Лайма».