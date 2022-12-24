В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-13° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

«Мне очень тяжело»: Распутина не может посетить могилу матери

Ирина Лебедева

Мама певицы Маши Распутиной Лидия Георгиевна Агеева умерла в 1986 году, ее похоронили в Терновке на Украине. Звезда раньше ежегодно навещала ее могилу, но уже с 2014 года не рискует приезжать в Терновку. Об этом Маша рассказала журналистам «Московского Комсомольца».

«Мне очень тяжело»: Распутина не может посетить могилу матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали на Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще остается делать? Каждый человек должен молиться за упокой души своих родственников», - сообщила она.

У певицы с матерью были очень близкие и доверительные отношения. Лидия Георгиевна поддерживала талантливую дочь, но настоящая известность пришла к Маше уже после смерти матери.

Распутина отметила, что могила не заброшена, за ней присматривает священник из местной церкви.

Ранее артистка заявила о том, что в жизни есть силы, которые ведут людей. Так она объясняет то, что смогла добиться славы без связей в Москве.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители