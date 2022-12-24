«Мне очень тяжело»: Распутина не может посетить могилу матери

«Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали на Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще остается делать? Каждый человек должен молиться за упокой души своих родственников», - сообщила она.