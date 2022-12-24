«Мне очень тяжело»: Распутина не может посетить могилу матери

Мама певицы Маши Распутиной Лидия Георгиевна Агеева умерла в 1986 году, ее похоронили в Терновке на Украине. Звезда раньше ежегодно навещала ее могилу, но уже с 2014 года не рискует приезжать в Терновку. Об этом Маша рассказала журналистам «Московского Комсомольца».
«Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали на Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще остается делать? Каждый человек должен молиться за упокой души своих родственников», - сообщила она.
У певицы с матерью были очень близкие и доверительные отношения. Лидия Георгиевна поддерживала талантливую дочь, но настоящая известность пришла к Маше уже после смерти матери.
Распутина отметила, что могила не заброшена, за ней присматривает священник из местной церкви.
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