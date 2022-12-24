Максакова обратилась к покинувшей Россию Пугачевой

Певица Мария Максакова заявила, что ее сбежавшей из России коллеге Алле Пугачевой следует добавить оборотов и окончательно выступить против родины.
Певица в YouTube-шоу FREEDOM отметила, что Примадонну должно меньше беспокоить то, что у нее осталось в России. По ее словам, опальной артистке следует вспомнить, как она все потеряла, и смело выступить с концертом в Киеве, чтобы окончательно лишиться всего, передает BLITZ+.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал россиянам забыть о Пугачевой, которая позволяет себе оскорблять соотечественников, называя их «рабами», «холопами» и «продажными тварями».