Максакова обратилась к покинувшей Россию Пугачевой

Певица в YouTube-шоу FREEDOM отметила, что Примадонну должно меньше беспокоить то, что у нее осталось в России. По ее словам, опальной артистке следует вспомнить, как она все потеряла, и смело выступить с концертом в Киеве, чтобы окончательно лишиться всего, передает BLITZ+.