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19 минут назад

Мария Максакова призвала осудившую действия России Пугачеву выступить в Киеве

Слово и Дело

Певица Мария Максакова заявила, что ее сбежавшей из России коллеге Алле Пугачевой следует добавить оборотов и окончательно выступить против родины.

Максакова обратилась к покинувшей Россию Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица в YouTube-шоу FREEDOM отметила, что Примадонну должно меньше беспокоить то, что у нее осталось в России. По ее словам, опальной артистке следует вспомнить, как она все потеряла, и смело выступить с концертом в Киеве, чтобы окончательно лишиться всего, передает BLITZ+.

Замок Пугачевой предложили проверить

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал россиянам забыть о Пугачевой, которая позволяет себе оскорблять соотечественников, называя их «рабами», «холопами» и «продажными тварями».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Мария Максакова-Игенбергс,Алла Пугачева,
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