Соседов на шоу «Фактор BY» обвинил Бузову в непрофессионализме

Сергей Соседов и Ольга Бузова поссорились в эфире шоу «Фактор BY». По мнению музыкального критика, у поющей телеведущей нет достаточных знаний, чтобы занимать кресло члена жюри, а также она необъективна в оценках, по его словам, из корыстных соображений.
Диалог Соседова и Бузовой приводит teleprogramma-pro.
Соседов усомнился в профессионализме Бузовой.
«Здесь должны говорить профессионалы - педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то. Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!»», - заявил он.
«Я - просто кто-то? Я вообще даже не начала говорить про выступление! А вы своим хамством меня перебили», - обиделась Ольга.
«Я еще и хам - вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих - за бабки», - возмутился Сергей.
Ранее Бузова была наставницей в шоу «Х-Фактор» в Беларуси.