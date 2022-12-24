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48 минут назад

Соседов на шоу «Фактор BY» обвинил Бузову в непрофессионализме

Ирина Лебедева

Сергей Соседов и Ольга Бузова поссорились в эфире шоу «Фактор BY». По мнению музыкального критика, у поющей телеведущей нет достаточных знаний, чтобы занимать кресло члена жюри, а также она необъективна в оценках, по его словам, из корыстных соображений.

Соседов на шоу «Фактор BY» обвинил Бузову в непрофессионализме
Фото: ТАССТАСС

Диалог Соседова и Бузовой приводит teleprogramma-pro.

Соседов усомнился в профессионализме Бузовой.

«Здесь должны говорить профессионалы - педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то. Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!»», - заявил он.

«Я - просто кто-то? Я вообще даже не начала говорить про выступление! А вы своим хамством меня перебили», - обиделась Ольга.

«Я еще и хам - вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих - за бабки», - возмутился Сергей.

Ранее Бузова была наставницей в шоу «Х-Фактор» в Беларуси.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Ольга Бузова,
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