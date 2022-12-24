Соседов на шоу «Фактор BY» обвинил Бузову в непрофессионализме

«Здесь должны говорить профессионалы - педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то. Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!»», - заявил он.