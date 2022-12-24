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1 час назад

Внучке Ротару придется общаться в социальных сетях на английском языке

Ирина Лебедева

Соня Ротару (Евдокименко), получившая свое имя в честь знаменитой бабушки, уже довольно давно живет за пределами Украины. Девушка обосновалась в Великобритании. Соня ведет страничку в социальной сети, где активно общается со своими подписчиками.

Внучке Ротару придется общаться в социальных сетях на английском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неожиданно ее советы о том, как быстрее выучиться иностранным языкам, вызвали шквал критики. Нашлись недовольные тем, что она писала на русском языке. Хейтеры тут же объявили девушку предательницей.

Как сообщает «Московский Комсомолец» , в семье Ротару после этого случая Соню настроили избегать конфликтных ситуаций.

«В семье после этого с Соней поговорили. София Михайловна лично попросила внучку вести себя предельно аккуратно. Соня сказала, что бросать соцсети не будет. В итоге сошлись на мнении, что лучше общаться ей с подписчиками на английском», - приводит издание слова источника из окружения певицы.

Хейтеры активно критикуют Соню и требуют заплатить штраф за использование русских слов, как Верку Сердючку. Та недавно, выступая на сцене в Львове, не только общалась со зрителями не на украинском языке, но и пела. Теперь местные депутаты хотят оштрафовать Данилко.

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