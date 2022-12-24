Внучке Ротару придется общаться в социальных сетях на английском языке

Соня Ротару (Евдокименко), получившая свое имя в честь знаменитой бабушки, уже довольно давно живет за пределами Украины. Девушка обосновалась в Великобритании. Соня ведет страничку в социальной сети, где активно общается со своими подписчиками.

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Неожиданно ее советы о том, как быстрее выучиться иностранным языкам, вызвали шквал критики. Нашлись недовольные тем, что она писала на русском языке. Хейтеры тут же объявили девушку предательницей.

Как сообщает «Московский Комсомолец» , в семье Ротару после этого случая Соню настроили избегать конфликтных ситуаций.

«В семье после этого с Соней поговорили. София Михайловна лично попросила внучку вести себя предельно аккуратно. Соня сказала, что бросать соцсети не будет. В итоге сошлись на мнении, что лучше общаться ей с подписчиками на английском», - приводит издание слова источника из окружения певицы.