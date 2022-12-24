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54 минуты назад

Пригожин рассказал о серьезной прибавке веса

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин еще недавно демонстрировал хорошую физическую форму, поддерживать которую ему помогали постоянные занятия спортом и диета. Однако сейчас продюсер очень сильно поправился. Как он предполагает, это произошло на фоне приема большого количества лекарств, поскольку он тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Об этом информирует СтарХит.

Пригожин рассказал о серьезной прибавке веса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом. Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять — красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!» - сообщил супруг певицы Валерии.

Быстро сбросить лишние килограммы у 53-летнего продюсера не получается. В итоге он решил, что жесткие диеты ему уже ни к чему. Худеть Пригожин планирует медленно и планомерно.

«Самое главное — это обжорство. Ты можешь есть хоть двадцать раз в день, но маленькими порциями. Тогда однозначно похудеешь. А если ты сидишь и ешь, ешь, ешь, и в кишечник, как газ в трубу, поступает еда, то, конечно же, лишний вес будет прибавляться», - объяснил он.

Ранее Иосиф Пригожин оценил перспективы гастролей российских исполнителей за рубежом. Продюсер считает, что русскоговорящие артисты могут долго выступать в Европе, США и других странах. По его мнению, уехавшие из страны звезды еще долго не будут иметь проблем с аудиторией.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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