Пригожин рассказал о серьезной прибавке веса

Иосиф Пригожин еще недавно демонстрировал хорошую физическую форму, поддерживать которую ему помогали постоянные занятия спортом и диета. Однако сейчас продюсер очень сильно поправился. Как он предполагает, это произошло на фоне приема большого количества лекарств, поскольку он тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Об этом информирует СтарХит.
«Я поправился на 20 килограммов. Думаю, сыграли свою жестокую шутку лекарства, которые я принимал, когда болел коронавирусом. Я уже 500 раз сдавал анализы. Выявлял продукты, которые мне нужно исключить из своего рациона. Мне не рекомендуется употреблять — красное мясо, помидоры, красное вино. Не рекомендуется, но очень хочется!» - сообщил супруг певицы Валерии.
Быстро сбросить лишние килограммы у 53-летнего продюсера не получается. В итоге он решил, что жесткие диеты ему уже ни к чему. Худеть Пригожин планирует медленно и планомерно.
«Самое главное — это обжорство. Ты можешь есть хоть двадцать раз в день, но маленькими порциями. Тогда однозначно похудеешь. А если ты сидишь и ешь, ешь, ешь, и в кишечник, как газ в трубу, поступает еда, то, конечно же, лишний вес будет прибавляться», - объяснил он.
Ранее Иосиф Пригожин оценил перспективы гастролей российских исполнителей за рубежом. Продюсер считает, что русскоговорящие артисты могут долго выступать в Европе, США и других странах. По его мнению, уехавшие из страны звезды еще долго не будут иметь проблем с аудиторией.