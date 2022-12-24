Пригожин рассказал о серьезной прибавке веса

«Самое главное — это обжорство. Ты можешь есть хоть двадцать раз в день, но маленькими порциями. Тогда однозначно похудеешь. А если ты сидишь и ешь, ешь, ешь, и в кишечник, как газ в трубу, поступает еда, то, конечно же, лишний вес будет прибавляться», - объяснил он.