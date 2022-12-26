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7 часов назад

Гороскоп на 27 декабря 2022 года: что обещают астрологи

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ОВНЫ У Овнов есть масса положительных качеств. Родные, друзья и коллеги обязательно напомнят об этом. ТЕЛЬЦЫ Тельцам стоит внимательнее относиться к тому, что говорят близкие люди. Вы можете упустить что-то очень важное. Это будет большая ошибка. БЛИЗНЕЦЫ Звезды рекомендуют Близнецам выделить время, чтобы навести порядок. Так, избавитесь от мусора не только в квартире, но и в своей голове. РАКИ Раки полны сил и энергии. У вас есть все шансы раскрыть творческий потенциал. Поддержка друзей и родных поможет поверить в себя. ЛЬВЫ Львы могут повстречать старого знакомого. Если он предложит провести вечер в шумной компании – не спешите отказывать. Работа подождет. В этот день можете себе позволить немного расслабиться. ДЕВЫ Девы могут упустить идеальный шанс показать себя с лучшей стороны, заслужить признание коллег и добиться успеха. Забудьте о сомнениях. Удача на вашей стороне! ВЕСЫ Весы будут пребывать в прекрасном настроении. Даже в капризах погоды вы найдете, чему улыбнуться. Продолжайте в том же духе. СКОРПИОНЫ Хотите озвучить какое-то предложение начальству, но никак не можете решиться? Отбросьте свои страхи и действуйте. В этот день вас точно поддержат, подсказывают звезды. СТРЕЛЬЦЫ Чаще балуйте себя пусть и небольшими, но милыми и приятными вещами. Начните прямо сейчас. КОЗЕРОГИ Козерогам придется изрядно потрудиться. Но все будет не зря! Уже в ближайшем будущем сможете насладиться результатами своей работы. ВОДОЛЕИ Этот день отлично подходит для самоанализа. Возможно, в отдельных ситуациях стоит пересмотреть свою модель поведения. РЫБЫ Рыбы работают на пределе своих сил и возможностей. Даже в часы свободного времени отдохнуть не удается. Воспользуйтесь помощью коллег и друзей. Вам точно не откажут.

Гороскоп на 27 декабря 2022 года: что обещают астрологи
Фото: СОВАСОВА
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