Ксения Бородина подарила семилетней дочери серьги за 600 тысяч рублей

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина отметила день рождения младшей дочери Теоны. 22 декабря ей исполнилось семь лет.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Праздник для дочери в этом году 39-летняя Бородина решила устроить в своём загородном доме. Она украсила гостиную шариками в виде поросят – любимых персонажей Теоны.

Бородина подготовила для Теоны несколько подарков. В частности, теледива преподнесла семилетней дочери роскошные серьги с бриллиантами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Украшение стоит более 600 тыс. рублей. Кроме того, она подарила дочке наряд от модного дома Fendi и несколько пятитысячных купюр.

За роскошные подарки Бородину резко осудила часть подписчиков. Они сочли подобные презенты слишком дорогими для семилетней девочки.

«Это ж как вся моя ипотека»,- написала одна из поклонниц. «А я машину за 400 купил», — посетовал один из фанатов.

Поклонники также отметили, что на дне рождении Теоны не было её отца, бизнесмена дагестанского происхождения Курбана Омарова.