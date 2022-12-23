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21 минуту назад

Ксения Бородина подарила семилетней дочери серьги за 600 тысяч рублей

ГлагоL

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина отметила день рождения младшей дочери Теоны. 22 декабря ей исполнилось семь лет.

Ксения Бородина подарила семилетней дочери серьги за 600 тысяч рублей
Фото: ГлагоLГлагоL

Праздник для дочери в этом году 39-летняя Бородина решила устроить в своём загородном доме. Она украсила гостиную шариками в виде поросят – любимых персонажей Теоны.

Бородина подготовила для Теоны несколько подарков. В частности, теледива преподнесла семилетней дочери роскошные серьги с бриллиантами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Украшение стоит более 600 тыс. рублей. Кроме того, она подарила дочке наряд от модного дома Fendi и несколько пятитысячных купюр.

За роскошные подарки Бородину резко осудила часть подписчиков. Они сочли подобные презенты слишком дорогими для семилетней девочки.

«Это ж как вся моя ипотека»,- написала одна из поклонниц. «А я машину за 400 купил», — посетовал один из фанатов.

Поклонники также отметили, что на дне рождении Теоны не было её отца, бизнесмена дагестанского происхождения Курбана Омарова.

Бородина и Омаров развелись 6 августа 2021 года. Бывшие супруги расстались мирно без публичных скандалов, писал «ГлагоL». Сообщалось, что причиной разлада в семье стали многочисленные измены мужа.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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