«Люблю абьюзеров»: Агата Муцениеце о личной жизни

Однажды Агата Муцениеце обрела женское счастье с актером Павлом Прилучным. Будущие супруги познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». С тех пор они больше не расставались.

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Правда, до определенного момента. В 2020 году Агата и Павел развелись. По слухам, причиной развода стала неверность Прилучного. От жены он ушел к актрисе Мирославе Карпович. Пара не афишировала свои отношения, но их часто замечали на различных курортах, кстати вместе с детьми звезды «Мажора».

Агата Муцениеце не была в восторге от такого расклада событий и открыто выражала свои недовольства.

А в этом году, неожиданно для всех, Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Звезды вместе принимали участие в съемках сериала «В клетке». В мае стало известно о том, что Павел и Зепюр расписались, но до последнего никто не верил в то, что их отношения не пиар. Все сомнения развеяла пышная свадьба в конце августа. Поговаривают, что сейчас артисты ждут малыша.

Агата Муцениеце не может похвастаться бурной личной жизнью. После развода ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к новому статусу разведенной женщины. Сейчас на публике она все больше начинает взаимодействовать с противоположным полом. К примеру, недавно она снялась в клипе Давы, где сыграла возлюбленную артиста.

В новом интервью YouTube-каналу «Под ключ» девушка приоткрыла завесу тайны и поделилась подробностями личной жизни. Актриса призналась, что ей нравится персонаж волка-оборотня в книге «Священная книга оборотня» Виктора Пелевина.

Писатель Александр Цыпкин отметил, что персонаж грубый и хамоватый.

«Да мне просто нравятся такие образы», — отметила Агата.

Ведущий в недоумении оповестил гостью, что персонаж абьюзер.