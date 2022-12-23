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1 час назад

Лолита посоветовала, как справиться с депрессией после расставания

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская посоветовала в беседе с Super, как выбраться из депрессии после расставания.

Лолита посоветовала, как справиться с депрессией после расставания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милявская отметила, что при подавленном состоянии ни в коем случае нельзя прислушиваться к сомнительным советам из интернета. Она считает, что лучше обратиться к психиатру и получить профессиональную помощь.

«Хороший психоаналитик всегда отправит вас к неврологу или невропатологу. С тех пор как мой психиатр поставила меня на рельсы и сказала, что нормальные люди два раза в год ставят капельницы, я этого придерживаюсь», — объяснила звезда.

Артистка отметила, что после посещения специалиста у нее появились «здоровые реакции» на невзгоды.

Ранее Лолита заявила, что женщины впадают в депрессию после расставания из-за «из-за завышенных ожиданий».

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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