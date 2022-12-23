Лолита посоветовала, как справиться с депрессией после расставания

Певица Лолита Милявская посоветовала в беседе с Super, как выбраться из депрессии после расставания.
Милявская отметила, что при подавленном состоянии ни в коем случае нельзя прислушиваться к сомнительным советам из интернета. Она считает, что лучше обратиться к психиатру и получить профессиональную помощь.
«Хороший психоаналитик всегда отправит вас к неврологу или невропатологу. С тех пор как мой психиатр поставила меня на рельсы и сказала, что нормальные люди два раза в год ставят капельницы, я этого придерживаюсь», — объяснила звезда.
Артистка отметила, что после посещения специалиста у нее появились «здоровые реакции» на невзгоды.
Ранее Лолита заявила, что женщины впадают в депрессию после расставания из-за «из-за завышенных ожиданий».