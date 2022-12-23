Анастасия Макеева отпраздновала день рождения в Луганске

«Мой день рождения начался так. Не на море, не в постели и не в ресторане, а в городе-герое Луганске с самыми героическими и сильными людьми. Я счастлива и любима. Спасибо мужу, что всегда рядом со мной, а также коллегам, что разделили мой день!», — написала артистка на своей странице в социальных сетях.