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31 минуту назад

Анастасия Макеева отпраздновала 41-летие в Луганске

runews24.ru

Российская актриса театра и кино, модель Анастасия Макеева встретила свой 41 день рождения в Луганской области.

Анастасия Макеева отпраздновала день рождения в Луганске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 23 декабря талантливая актриса отпраздновала свой 41 день рождения. Первые поздравления артистка получила от своих мужа и коллег прямо в автобусе. В честь дня рождения ей сыграли пару песен в сопровождении аккордеона.

«Мой день рождения начался так. Не на море, не в постели и не в ресторане, а в городе-герое Луганске с самыми героическими и сильными людьми. Я счастлива и любима. Спасибо мужу, что всегда рядом со мной, а также коллегам, что разделили мой день!», — написала артистка на своей странице в социальных сетях.

Макеева даже вспомнила, как однажды отмечала годовщину свадьбы на мальдивских островах вместе со своим возлюбленным, но через четыре дня сорвалась в Донбасс. Этот же день рождения она планировала отпраздновать в Египте, но счастлива, что получилось все иначе.

«Я счастлива быть полезной своей стране. Отмечать день рождения на море — банально. А вот отработать пятичасовой концерт в Луганске на свое день рождения — незабываемо!», — резюмировала модель.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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