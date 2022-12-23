Маша Распутина: бог дал мне прозрение

Певица Маша Распутина призналась, что получила божье прозрение, в том числе о русском народе. Она отметила, что открытие сделало ее свободнее.

Фото: Global Look Press | Анна Салынская Global Look Press | Анна Салынская

Артистка заявила, что в последнее время стала много понимать. Она связала это с тем, что бог дал ей прозрение. Распутина подчеркнула, что к ней пришло какое-то видение, которое помогло душе проснуться. Певица также добавила, что нужно пройти через определенные этапы, чтобы прийти к этому. Сама она уже на финальном пути, передает «МК».

По словам Распутиной, раньше ее душа была зажата, будто в тисках. Теперь же стало свободнее. Артистка также решила порассуждать о том, что в жизни есть силы, которые ведут людей. Так она объясняет то, что смогла добиться славы без связей в Москве.