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26 минут назад

Маша Распутина призналась, что получила прозрение от бога

Слово и Дело

Певица Маша Распутина призналась, что получила божье прозрение, в том числе о русском народе. Она отметила, что открытие сделало ее свободнее.

Маша Распутина: бог дал мне прозрение
Фото: Global Look Press | Анна СалынскаяGlobal Look Press | Анна Салынская

Артистка заявила, что в последнее время стала много понимать. Она связала это с тем, что бог дал ей прозрение. Распутина подчеркнула, что к ней пришло какое-то видение, которое помогло душе проснуться. Певица также добавила, что нужно пройти через определенные этапы, чтобы прийти к этому. Сама она уже на финальном пути, передает «МК».

По словам Распутиной, раньше ее душа была зажата, будто в тисках. Теперь же стало свободнее. Артистка также решила порассуждать о том, что в жизни есть силы, которые ведут людей. Так она объясняет то, что смогла добиться славы без связей в Москве.

Звезда, кроме того, призвала русский народ вспомнить свои корни и то, какое величие ему оставили предки в искусстве, в литературе, в кино и в музыке. Тогда, по ее словам, начнется созидание.

Шоу-бизнес,ПРЕДОК,
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