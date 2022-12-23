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26 минут назад

Стала известна цена подарка Ксении Бородиной на 7-летие дочери

Lenta.ru

Стала известна цена подарка российской телеведущей Ксении Бородина на день рождение младшей дочери. Соответсвующую информацию приводит издание The Voice.

Стала известна цена подарка Ксении Бородиной на 7-летие дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, знаменитость разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором она поздравляет Теону с 7-летием. На опубликованных кадрах девочка достает из подарочной коробки черный мешок, в котором находились золотые серьги с бриллиантами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Отмечается, что стоимость подобных аксессуаров на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 600 тысяч рублей.

Кроме того, ведущая «Дома-2» также подарила своей дочери наличные деньги в размере 25 тысяч рублей. «Самая большая радость», — подписала телезвезда публикацию.

Ранее Ксения Бородина похвасталась новой машиной и подверглась критике в социальных сетях. Знаменитость приобрела автомобиль марки Rolls-Royce серого цвета, стоимость которого составляет 45 миллионов рублей, и показала роскошную покупку подписчикам. Поклонники, в свою очередь, обругали Бородину в многочисленных комментариях за покупку Rolls-Royce вместо машины российского производства.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,ЦУМ,
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