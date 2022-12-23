Стала известна цена подарка Ксении Бородиной на 7-летие дочери

Так, знаменитость разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором она поздравляет Теону с 7-летием. На опубликованных кадрах девочка достает из подарочной коробки черный мешок, в котором находились золотые серьги с бриллиантами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Отмечается, что стоимость подобных аксессуаров на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 600 тысяч рублей.