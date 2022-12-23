SHAMAN ответил на вопрос о ценнике своих корпоративов

Российский поп-исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) ответил в беседе с 5-tv.ru на вопрос о ценнике, который выставляет за корпоративы со своим участием.
Он признался, что не обсуждает коммерческие вопросы самостоятельно.
«Если ко мне поступают такие вопросы, я всегда даю телефон своего концертного директора. Он находится в свободном доступе, абсолютно любой человек может хоть сейчас взять телефон, набрать и все выяснить. Вообще все», — сказал он.
По неофициальным данным, обнародованным в ноябре «Российской газетой», выступление SHAMAN стоит 3,3 млн руб. — как и выступление Полины Гагариной.
Ранее SHAMAN высказался о кризисе, который сейчас переживают некоторые из его коллег. Доходы звезд, по примерным данным, упали на 20% и более, а спрос на корпоративы упал.