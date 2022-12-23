В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

SHAMAN ответил на вопрос о ценнике своих корпоративов

Газета.Ruиещё 1

Российский поп-исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) ответил в беседе с 5-tv.ru на вопрос о ценнике, который выставляет за корпоративы со своим участием.

SHAMAN ответил на вопрос о ценнике своих корпоративов
Фото: Пресс-служба артистаПресс-служба артиста

Он признался, что не обсуждает коммерческие вопросы самостоятельно.

«Если ко мне поступают такие вопросы, я всегда даю телефон своего концертного директора. Он находится в свободном доступе, абсолютно любой человек может хоть сейчас взять телефон, набрать и все выяснить. Вообще все», — сказал он.

По неофициальным данным, обнародованным в ноябре «Российской газетой», выступление SHAMAN стоит 3,3 млн руб. — как и выступление Полины Гагариной.

Ранее SHAMAN высказался о кризисе, который сейчас переживают некоторые из его коллег. Доходы звезд, по примерным данным, упали на 20% и более, а спрос на корпоративы упал.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители