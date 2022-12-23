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1 час назад

«Моя неземная красота создана ручками»: Киркоров решился на пластику

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров на праздновании дня рождения журналистки Алены Жигаловой признался, что сделал пластическую операцию. Как сообщает «Газета.Ru», ролик с заявлением поп-короля ведущая опубликовала в своих социальных сетях.

Исполнитель не стал раскрывать подробности хирургического вмешательства, однако рассказал о враче, который сделал пластику.

«Самое яркое, что произошло за последнее время — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — сказал Киркоров, обнимая пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Киркоров назвал своего преемника

Напомним, что ранее Киркоров в шутку поскандалил с журналисткой Марией Федоровой на одном из светских мероприятий из-за клатча в виде голубя. Федорова хотела сфотографировать необычную сумку певца, однако поп-король отказался давать ей аксессуар ради снимка и пригрозил ей «скандалом».

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