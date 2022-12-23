Певец Филипп Киркоров на праздновании дня рождения журналистки Алены Жигаловой признался, что сделал пластическую операцию. Как сообщает «Газета.Ru», ролик с заявлением поп-короля ведущая опубликовала в своих социальных сетях.
Исполнитель не стал раскрывать подробности хирургического вмешательства, однако рассказал о враче, который сделал пластику.
«Самое яркое, что произошло за последнее время — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — сказал Киркоров, обнимая пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Напомним, что ранее Киркоров в шутку поскандалил с журналисткой Марией Федоровой на одном из светских мероприятий из-за клатча в виде голубя. Федорова хотела сфотографировать необычную сумку певца, однако поп-король отказался давать ей аксессуар ради снимка и пригрозил ей «скандалом».