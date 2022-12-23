Анита Цой показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Мода на естественность продолжает набирать обороты и многие знаменитости стремятся показать, как они выглядят без фильтров и без макияжа. Присоединилась к негласному флешмобу и Анита Цой.
Улыбчивая певица Анита Цой не скрывает, что в молодости ее вес превышал отметку в 100 кг. И что самое невероятное, ее это ни капли не тяготило. Но со временем артистка захотела получать от своего отражения в зеркале больше эстетического удовольствия и принялась за работу над собой. Результат превзошел все ожидания!
Сегодня Анита выглядит чертовски соблазнительной. Однако секрет красоты певицы не только в ее эффектной фигуре. В социальных сетях появилось фото Цой без фильтров, обработки и макияжа. Естественная красота как она есть. 51-летняя знаменитость обладает сияющей ухоженной кожей, лучистыми глазами и настоящей улыбкой без виниров, что так часто можно увидеть у звезд шоу-бизнеса.
Поклонники Аниты были сражены снимком и смело восхищались артисткой, которая не борется со временем с помощью современных методов и скальпелей пластических хирургов, а принимает свой возраст.
Стоит добавить, что ранее Цой показывала, как умело она орудует декоративной косметикой. Певица самостоятельно без помощи стилистов может сделать себя идеальный макияж. Многие фанаты даже уверены — Анита прошла курсы по визажу, ведь иного объяснения таким навыкам ни у кого попросту нет.