Анита Цой показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Мода на естественность продолжает набирать обороты и многие знаменитости стремятся показать, как они выглядят без фильтров и без макияжа. Присоединилась к негласному флешмобу и Анита Цой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Улыбчивая певица Анита Цой не скрывает, что в молодости ее вес превышал отметку в 100 кг. И что самое невероятное, ее это ни капли не тяготило. Но со временем артистка захотела получать от своего отражения в зеркале больше эстетического удовольствия и принялась за работу над собой. Результат превзошел все ожидания!

Сегодня Анита выглядит чертовски соблазнительной. Однако секрет красоты певицы не только в ее эффектной фигуре. В социальных сетях появилось фото Цой без фильтров, обработки и макияжа. Естественная красота как она есть. 51-летняя знаменитость обладает сияющей ухоженной кожей, лучистыми глазами и настоящей улыбкой без виниров, что так часто можно увидеть у звезд шоу-бизнеса.

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Поклонники Аниты были сражены снимком и смело восхищались артисткой, которая не борется со временем с помощью современных методов и скальпелей пластических хирургов, а принимает свой возраст.