Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменениях в передаче

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о возможных изменениях формата передачи «Угадай мелодию». В разговоре с РИА Новости он заявил, что с осторожностью относится к ним, поскольку нововведения могут нести риски для устоявшегося формата.

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Несколько лет назад в «Угадай мелодию» внесли изменения. Так, например, с некоторыми звездами ведущий связывался онлайн. По словам Пельша, зрители могут ожидать нововведений и в 2023 году, но не раскрыл деталей.

«Да, сюрпризы будут, пока все не раскрываем», — сказал он.

При этом телеведущий выразил мнение, что серьезные изменения могут нести риск для культового шоу.

«Я с осторожностью отношусь к каждому из них. Формат создали в 1953-м (Американская версия телеигры Name That Tune. — прим. «Ленты.ру»), и он идеален, а что-то новое может стать риском», — заявил он.

Пельш также рассказал, что в новогодние праздники в эфир выйдут восемь выпусков «Угадай мелодию».

«Кстати, участниками одной игры станут герои "Поем на кухне всей страной" — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков», — поделился он.

Программа «Угадай мелодию» была задумана первым гендиректором телекомпании ОРТ Владиславом Листьевым и выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 по 2017 год программа начала нерегулярно выходить в первой половине года.