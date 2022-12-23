В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
33 минуты назад

Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменении формата передачи

Lenta.ruиещё 1

Телеведущий Валдис Пельш рассказал о возможных изменениях формата передачи «Угадай мелодию». В разговоре с РИА Новости он заявил, что с осторожностью относится к ним, поскольку нововведения могут нести риски для устоявшегося формата.

Ведущий культового шоу на Первом канале рассказал об изменениях в передаче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько лет назад в «Угадай мелодию» внесли изменения. Так, например, с некоторыми звездами ведущий связывался онлайн. По словам Пельша, зрители могут ожидать нововведений и в 2023 году, но не раскрыл деталей.

«Да, сюрпризы будут, пока все не раскрываем», — сказал он.

При этом телеведущий выразил мнение, что серьезные изменения могут нести риск для культового шоу.

«Я с осторожностью отношусь к каждому из них. Формат создали в 1953-м (Американская версия телеигры Name That Tune. — прим. «Ленты.ру»), и он идеален, а что-то новое может стать риском», — заявил он.

Пельш также рассказал, что в новогодние праздники в эфир выйдут восемь выпусков «Угадай мелодию».

«Кстати, участниками одной игры станут герои "Поем на кухне всей страной" — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков», — поделился он.

Программа «Угадай мелодию» была задумана первым гендиректором телекомпании ОРТ Владиславом Листьевым и выходила на Первом канале в 1995-1999 и в 2003-2005 годах. В 2013 году в эфире показали праздничные новогодние выпуски «Угадай мелодию». С 2014 по 2017 год программа начала нерегулярно выходить в первой половине года.

В настоящее время «Угадай мелодию» транслируется только во время новогодних праздников. Участниками передачи становятся известные люди. В феврале Пельш назвал условие, при котором «Угадай мелодию» может начать регулярно выходить в эфире. По его словам, гостями передачи снова должны стать обычные люди, а не знаменитости.

Шоу-бизнес,Владислав Листьев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители