Соседи Пугачевой заявили о скором приезде Примадонны в Россию

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева планирует вернуться в страну в преддверии Нового года. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на соседей и близкое окружение артистки.

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Отмечается, что друзья певицы ждут ее приезда 30 декабря. На возможное возвращение Аллы Пугачевой указывают и слова соседей артистки — жителей подмосковной деревни Грязь

Соседи Примадонны рассказали, что дом артистки «ожил» впервые с ее отъезда из России. Сообщается, что к воротам замка несколько раз подъезжали машины клининговых служб. Кроме того, по словам соседей, с улицы видно, как люди внутри замка мыли окна на верхних этажах.