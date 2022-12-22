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25 минут назад

Маша Распутина призналась в любви к турецким сериалам и индийскому кино

Газета.Ru

Певица Маша Распутина в разговоре с MK.ru призналась, что раньше любила индийское кино, которое, по ее мнению, испортилось из-за влияния "англосаксов".

Маша Распутина призналась в любви к турецким сериалам и индийскому кино
Фото: Лучше-правду с Суреном Каграмановым/YouTubeЛучше-правду с Суреном Каграмановым/YouTube

"Я обожаю турецкие сериалы. А раньше любила индийское кино. Но сейчас Болливуд испортился, тупая развлекаловка. Это все из-за влияния англосаксов. Американский кинематограф тоже ниже плинтуса опустился", - высказалась Распутина.

Она указала на нереалистичную игру актеров и добавила, что в американском кино поднимают "ужасные" и "звериные" темы: проституцию, обман, убийства, насилие, жестокость, пропаганду каннибализма.

Вместе с этим Распутина пожаловалась, что в отечественном кино нет героев, на которых могло бы равняться молодое поколение. Ранее Распутина заявила, что в ее образах не было секса.

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