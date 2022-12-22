В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю

Lenta.ru

Пользовательница Twitter из Казахстана под ником @lumerentsia рассказала об оскорблениях в свой адрес со стороны ведущего шоу Comedy Club Павла Воли, после того, как увидела в шоу свою фотографию Комик показал в эфире программы, фрагмент которой доступен на YouTube, снимок девушки и назвал ее «чем-то между мечтой и долбанько».

Россиянка пожаловалась на Павла Волю из-за оскорблений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и ПавеПавел Воля со сцены его примером высмеивает определенные женские понты», — высказалась девушка. Она отметила, что ведущий продемонстрировал ее снимок 2018 года, который она публиковала в своих социальных сетях. «Как он туда попал — я не знаю», — пожаловалась она.

В фрагменте передачи Comedy Club Воля высмеивал «женские понты».

«Есть такой тип женских понтов, когда она летящая, она такая воздушная, она как космос. Она что-то между мечтой и долбанько», — сказал со сцены юморист. Затем он продемонстрировал, как выглядят «летящие» девушки, показав на экране фотографию, на котором запечатлена @lumerentsia.

«Все плывет, все под каким-то странным углом», — прокомментировал комик снимок.

По словам девушки, ей плохо от мысли, что все используемые в шоу фото, над которыми шутит Воля, являются личными снимками реальных людей. «Это высмеивание самовыражения человека», — возмутилась она.

Ранее выступления Павла Воли раскритиковал народный артист России Геннадий Хазанов. В интервью актеру Вячеславу Манучарову он назвал одно выступление резидента Comedy Club жалким зрелищем.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Вячеслав Манучаров,Павел Воля,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители