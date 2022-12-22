Россиянка пожаловалась на Павла Волю из-за оскорблений

«Есть такой тип женских понтов, когда она летящая, она такая воздушная, она как космос. Она что-то между мечтой и долбанько», — сказал со сцены юморист. Затем он продемонстрировал, как выглядят «летящие» девушки, показав на экране фотографию, на котором запечатлена @lumerentsia.



«Все плывет, все под каким-то странным углом», — прокомментировал комик снимок.