Певец Филипп Киркоров сделал заявление на праздновании дня рождения журналистки Алены Жигаловой. Видеоролик она разместила в своем Telegram-канале.
Артист признался, что сделал пластическую операцию. Киркоров не стал раскрывать подробностей хирургического вмешательства, однако рассказал о враче, который сделал пластику.
«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — сказал исполнитель, обнимая пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Ранее Виктор Дробыш заявил, что у Филиппа Киркорова есть «талант вести себя по жизни».