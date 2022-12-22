Охлобыстин рассказал об отношении к выступающим против СВО россиянам

«Думаю, что с течением времени они осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять. И есть набор профессий, который обязаны разделять со своим народом все тяготы и лишения, к ним относят военные, врачи, педагоги и люди искусства. Потому что они не возникают абы как, их рождает среда», — сказал Охлобыстин.