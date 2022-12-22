Охлобыстин рассказал об отношении к выступающим против СВО россиянам

Актер Иван Охлобыстин в интервью RT выразил свое отношение к россиянам, которые уехали из страны и выступают против специальной военной операции РФ на Украине. Особое внимание он уделил своим коллегам.
«Думаю, что с течением времени они осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять. И есть набор профессий, который обязаны разделять со своим народом все тяготы и лишения, к ним относят военные, врачи, педагоги и люди искусства. Потому что они не возникают абы как, их рождает среда», — сказал Охлобыстин.
Он отметил, что «всегда будет на стороне своей страны, чтобы она ни делала». Актер признался, что не общается с теми, кто уехал из России и критикует СВО. В частности, по разные стороны он оказался со своим крестником — актером Артуром Смольяниновым.
«Люди, которых я очень уважал, тоже с той стороны критикуют это. Я не могу позволить себе такой роскоши. Во-первых, нет возможности мне полностью разобраться в ситуации. Единственный вариант для себя я вижу — в доверии к действиям своей страны», — заключил Охлобыстин.
Ранее актер высказывался о частичной мобилизации в России. Он назвал ее «святым долгом» всех мужчин РФ.